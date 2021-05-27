Мурашко раскрыл, сколько россиян получили как минимум одну дозу вакцины от ковида
Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
В России почти 17 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Почти 17 миллионов [россиян провакцинированы] первым компонентом", — сказал глава Минздрава журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. При этом люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.
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