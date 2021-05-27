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Мурашко раскрыл, сколько россиян получили как минимум одну дозу вакцины от ковида

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса.

27 мая, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Семён Антонов</p>

Фото © ТАСС / Семён Антонов

В России почти 17 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Почти 17 миллионов [россиян провакцинированы] первым компонентом", — сказал глава Минздрава журналистам.

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Иммунитет после вакцинации от ковида может быть эффективнее, чем естественный

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. При этом люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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