Мурашко раскрыл, сколько россиян получили как минимум одну дозу вакцины от ковида

В России почти 17 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Почти 17 миллионов [россиян провакцинированы] первым компонентом", — сказал глава Минздрава журналистам.