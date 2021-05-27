Модель взмолилась о помощи, когда увидела, во что превратились её ноги после 16 часов в пенной ванне
Теперь девушке предстоит лечение, ведь её неосторожность может обернуться неприятным заболеванием, о котором знают многие солдаты.
Внешности и фигуре косметолога Дани Ли из Флориды, США, завидуют многие — в "Инстаграме" за её жизнью следят почти 690 тыс. подписчиков. Но на днях красоте девушки был нанесён ужасный вред, об этом она рассказала в своём тиктоке. Дани опубликовала видео, где попросила совета у фанатов, как ей поступить с ногами. Дело в том, что модель случайно провела в ванне 16 часов и кожа на её стопах сморщилась до страшного состояния.
Видео © TikTok / msdanalee
В ролике смуглая девушка показывает морщинистые ноги, кожа на которых сильно посерела. Даже спустя некоторое время, после тщательной сушки она не вернулась в прежнее состояние, и Дани начала волноваться. Однако многих подписчиков волновал всего один вопрос.
Фото © TikTok / msdanalee
Как ты не утонула?!
В смысле случайно провела 16 часов?..
Вода в ванне остывает через 30–40 минут, что ты там делала после этого столько времени???
Успокоившись, зрители ролика предположили, что у Дани могла развиться траншейная стопа — вид отморожения, который возникает в очень влажной и холодной среде в условиях малой подвижности. При таком раскладе девушку ожидает онемение или жжение в ступнях, а также внезапные боли, которые могут ей мешать ходить. К счастью, это состояние лечится физиотерапией, теплом и нахождением в сухой среде.
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