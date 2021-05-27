Дочь Эминема своим горячим фото в бикини соблазнит любого парня, и отцу лучше держать руку на пульсе
Откровенные снимки на странице Хейли Скотт Мэтерс можно пересчитать по пальцам, и тем больше ценят поклонники каждый такой сюрприз.
25-летняя наследница легендарного музыканта поделилась в "Инстаграме" соблазнительным селфи, ради которого надела аккуратное белое бикини. Хейли расположилась в ванной у зеркала и, мило улыбаясь, смотрела на экран телефона.
Загорелая кожа девушки контрастировала с купальником, который подчёркивал её бюст и открывал взору эффектный пресс. Дочка рэп-легенды дополнила образ панамой и распустила волосы, которые перекинула через плечо. "Готова к летним дням", — написала Хейли.
Несмотря на то что красавица почти не выкладывает откровенные фото, на неё подписалось более 2 млн человек, которые восхищаются ею в любой одежде. Но кадр в бикини им особенно приглянулся. Фанаты отметили, что Хейли выглядит прекрасно, и не забыли упомянуть, как сильно она похожа на знаменитого отца.
Ты такая шикарная
Выглядишь фантастически, как всегда
У тебя есть программа тренировок, которой ты можешь поделиться?
Вся в отца
Хейли — единственная биологическая дочка Эминема, который не чает в ней души. Рэпер посвятил наследнице несколько песен, в том числе трек Hailie's Song, где спел о том, что гордится, видя, как она растёт. Девушка окончила Мичиганский государственный университет, получив степень в области психологии, но сделала выбор в пользу бьюти-индустрии. Также у музыканта есть ещё две усыновлённые дочки, пишет The Sun.
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