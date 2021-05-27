Дочь Эминема своим горячим фото в бикини соблазнит любого парня, и отцу лучше держать руку на пульсе

25-летняя наследница легендарного музыканта поделилась в "Инстаграме" соблазнительным селфи, ради которого надела аккуратное белое бикини. Хейли расположилась в ванной у зеркала и, мило улыбаясь, смотрела на экран телефона.

Фото © Instagram / hailiejade

Загорелая кожа девушки контрастировала с купальником, который подчёркивал её бюст и открывал взору эффектный пресс. Дочка рэп-легенды дополнила образ панамой и распустила волосы, которые перекинула через плечо. "Готова к летним дням", — написала Хейли.

Фото © Instagram / hailiejade

Несмотря на то что красавица почти не выкладывает откровенные фото, на неё подписалось более 2 млн человек, которые восхищаются ею в любой одежде. Но кадр в бикини им особенно приглянулся. Фанаты отметили, что Хейли выглядит прекрасно, и не забыли упомянуть, как сильно она похожа на знаменитого отца.

Ты такая шикарная alicecaironi_

Выглядишь фантастически, как всегда ivangarcia21

Фото © Instagram / hailiejade, VK / Eminem

У тебя есть программа тренировок, которой ты можешь поделиться?

Shadybaby123

Вся в отца

federica.apollo