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Дочь Эминема своим горячим фото в бикини соблазнит любого парня, и отцу лучше держать руку на пульсе

Откровенные снимки на странице Хейли Скотт Мэтерс можно пересчитать по пальцам, и тем больше ценят поклонники каждый такой сюрприз.

27 мая, 06:59

Фото © Instagram / hailiejade, VK / Eminem

25-летняя наследница легендарного музыканта поделилась в "Инстаграме" соблазнительным селфи, ради которого надела аккуратное белое бикини. Хейли расположилась в ванной у зеркала и, мило улыбаясь, смотрела на экран телефона.

Фото © Instagram / hailiejade

Фото © Instagram / hailiejade

Загорелая кожа девушки контрастировала с купальником, который подчёркивал её бюст и открывал взору эффектный пресс. Дочка рэп-легенды дополнила образ панамой и распустила волосы, которые перекинула через плечо. "Готова к летним дням", — написала Хейли.

Фото © Instagram / hailiejade

Фото © Instagram / hailiejade

Несмотря на то что красавица почти не выкладывает откровенные фото, на неё подписалось более 2 млн человек, которые восхищаются ею в любой одежде. Но кадр в бикини им особенно приглянулся. Фанаты отметили, что Хейли выглядит прекрасно, и не забыли упомянуть, как сильно она похожа на знаменитого отца.

Ты такая шикарная

alicecaironi_

Выглядишь фантастически, как всегда

ivangarcia21

Фото © Instagram / hailiejade, VK / Eminem

Фото © Instagram / hailiejade, VK / Eminem

У тебя есть программа тренировок, которой ты можешь поделиться?


Shadybaby123

Вся в отца


federica.apollo

Хейли — единственная биологическая дочка Эминема, который не чает в ней души. Рэпер посвятил наследнице несколько песен, в том числе трек Hailie's Song, где спел о том, что гордится, видя, как она растёт. Девушка окончила Мичиганский государственный университет, получив степень в области психологии, но сделала выбор в пользу бьюти-индустрии. Также у музыканта есть ещё две усыновлённые дочки, пишет The Sun.

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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