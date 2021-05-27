Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек
Пока в "Инстаграме" пользователи соревнуются в том, у кого фотография заретушированнее, в "Тиктоке" всё наоборот. Мало того что пользовательницы говорят нет улучшающим фильтрам, так ещё массово показывают, как они выглядят без макияжа. Кадры по-настоящему впечатляющие. Сразу становится ясно — косметика превратит в красавицу кого угодно. В подборке ниже — десять самых шокирующих трансформаций.
Кадры из видео © TikTok / jesthejemini, iwishjyyy
"Упс. #ДоиПослеМакияжа"
Кадры из видео © TikTok / jesthejemini
"Вы говорите, что это два разных человека. Что ж, это точно не так"
Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead
"Записала это видео по случаю того, что я впервые за четыре дня сделала мейк"
Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1
"Иногда нам, девочкам, для преображения нужна фея-крёстная"
Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris
"Были морщинки — и вот их нет! Макияж делала сама"
Кадры из видео © TikTok / glam_boss
"Трансформация. Уровень — бог"
Кадры из видео © TikTok / linseydxracer
"А ну-ка, зацените"
Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid
"И снова до и после"
Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy
"Вот как это делаю я"
Кадры из видео © TikTok / themandyshaw
"#ДоиПослеМакияжа"
Кадры из видео © TikTok / estelleriche
Посты из подборки выше — лишь часть из огромного количества роликов, в которых пользовательницы "Тиктока" записывают себя до и после макияжа. Ещё больше — по хештегу #beforeandaftermakeup
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