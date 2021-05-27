Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

"Упс. #ДоиПослеМакияжа"

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

"Вы говорите, что это два разных человека. Что ж, это точно не так"

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

"Записала это видео по случаю того, что я впервые за четыре дня сделала мейк"

Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1

"Иногда нам, девочкам, для преображения нужна фея-крёстная"

Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris

"Были морщинки — и вот их нет! Макияж делала сама"

Кадры из видео © TikTok / glam_boss

"Трансформация. Уровень — бог"

Кадры из видео © TikTok / linseydxracer

"А ну-ка, зацените"

Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid

"И снова до и после"

Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy

"Вот как это делаю я"

Кадры из видео © TikTok / themandyshaw

"#ДоиПослеМакияжа"

Кадры из видео © TikTok / estelleriche

Посты из подборки выше — лишь часть из огромного количества роликов, в которых пользовательницы "Тиктока" записывают себя до и после макияжа. Ещё больше — по хештегу #beforeandaftermakeup