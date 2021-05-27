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Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Пока в "Инстаграме" пользователи соревнуются в том, у кого фотография заретушированнее, в "Тиктоке" всё наоборот. Мало того что пользовательницы говорят нет улучшающим фильтрам, так ещё массово показывают, как они выглядят без макияжа. Кадры по-настоящему впечатляющие. Сразу становится ясно — косметика превратит в красавицу кого угодно. В подборке ниже — десять самых шокирующих трансформаций.

27 мая, 06:20

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini, iwishjyyy

"Упс. #ДоиПослеМакияжа"

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

Кадры из видео © TikTok / jesthejemini

"Вы говорите, что это два разных человека. Что ж, это точно не так"

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

Кадры из видео © TikTok / princxssglitterhead

"Записала это видео по случаю того, что я впервые за четыре дня сделала мейк"

Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1

Кадры из видео © TikTok / caitiemurphy1

"Иногда нам, девочкам, для преображения нужна фея-крёстная"

Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris

Кадры из видео © TikTok / iamsarahharris

"Были морщинки — и вот их нет! Макияж делала сама"

Кадры из видео © TikTok / glam_boss

Кадры из видео © TikTok / glam_boss

"Трансформация. Уровень — бог"

Кадры из видео © TikTok / linseydxracer

Кадры из видео © TikTok / linseydxracer

"А ну-ка, зацените"

Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid

Кадры из видео © TikTok / kameilsorchid

"И снова до и после"

Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy

Кадры из видео © TikTok / iwishjyyy

"Вот как это делаю я"

Кадры из видео © TikTok / themandyshaw

Кадры из видео © TikTok / themandyshaw

"#ДоиПослеМакияжа"

Кадры из видео © TikTok / estelleriche

Кадры из видео © TikTok / estelleriche

Посты из подборки выше — лишь часть из огромного количества роликов, в которых пользовательницы "Тиктока" записывают себя до и после макияжа. Ещё больше — по хештегу #beforeandaftermakeup

Умойте её немедленно: 15 доказательств того, что порой лучше обойтись без макияжа

Умойте её немедленно: 15 доказательств того, что порой лучше обойтись без макияжа

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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