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Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Переговоры глав России и Белоруссии пройдут 28 мая в Сочи. Ранее сообщалось, что на них Лукашенко может детально рассказать о ситуации с лайнером Ryanair, экстренно севшим в Минске.

27 мая, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Российский лидер Владимир Путин 28 мая на переговорах в Сочи обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

"На повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — сказано в сообщении, размещённом на сайте Кремля.

Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Однако насчёт возможной помощи со стороны России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заметив, что сначала нужно дождаться выступления республики.

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце апреля. Лидеры общались почти четыре часа и обсудили множество тем, в том числе и вопросы совместного реагирования на различного рода вызовы и угрозы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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