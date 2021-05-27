Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин 28 мая на переговорах в Сочи обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

"На повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — сказано в сообщении, размещённом на сайте Кремля.

Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Однако насчёт возможной помощи со стороны России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заметив, что сначала нужно дождаться выступления республики.