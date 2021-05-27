Продал родину, выбрал деньги: Футболист Джикия рассказал о хейте в Грузии из-за сборной России
Однако было немало тех, кто искренне поддерживал игрока из-за его решения.
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Футболист Георгий Джикия рассказал, что столкнулся с серьёзным хейтом от жителей Грузии из-за того, что выбрал для игры на международном уровне сборную России.
"В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: "Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере". <...> Хейт тоже был. Некоторые писали: "Продал родину, выбрал деньги", — рассказал Джикия в монологе "Спорт-Экспрессу".
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При этом выбор Джикии играть именно за нашу команду оценили и его родители. Добавим, что защитник "Спартака" родился в Москве, а первыми его командами были клубы из Балашихи.
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