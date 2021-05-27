Футболист Георгий Джикия рассказал, что столкнулся с серьёзным хейтом от жителей Грузии из-за того, что выбрал для игры на международном уровне сборную России.

"В Грузии много писали про это, писали разное. Были те, кто поддерживал, и те, кто критиковал. Писали ребята из Грузии: "Джика, что бы ни было, очень приятно, что ты добился такого успеха в профессиональной карьере". <...> Хейт тоже был. Некоторые писали: "Продал родину, выбрал деньги", — рассказал Джикия в монологе "Спорт-Экспрессу".