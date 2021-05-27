В МИД Германии призвали к диалогу с Россией по теме Белоруссии
Глава ведомства не исключил новых санкций против Минска в будущем. Дипломат отметил, что в ЕС не могут быть "удовлетворены маленькими шагами".
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Евросоюз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, так как Москва обладает возможностями для влияния на Минск. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить на эту тему", — сказал он, добавив, что "нужно ясно выражать ожидания" в адрес Минска.
По мнению Мааса, "без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Белоруссии". Дипломат также сообщил, что Евросоюз оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты санкций против Минска, и если нет, то "это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали".
"Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами", — подчеркнул глава МИД ФРГ.
Он также заявил, что ЕС ожидает от Белоруссии освобождения всех политических заключённых.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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