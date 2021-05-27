В МИД Германии призвали к диалогу с Россией по теме Белоруссии

Евросоюз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, так как Москва обладает возможностями для влияния на Минск. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.

"Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить на эту тему", — сказал он, добавив, что "нужно ясно выражать ожидания" в адрес Минска.

По мнению Мааса, "без российской поддержки у Лукашенко нет будущего в Белоруссии". Дипломат также сообщил, что Евросоюз оценит, будут ли иметь последствия уже принятые и согласованные пакеты санкций против Минска, и если нет, то "это будет лишь началом большой и продолжительной санкционной спирали".

"Мы не можем быть удовлетворены маленькими шагами", — подчеркнул глава МИД ФРГ.