"Пусть говорят": Познер оценил высказывание президента Польши о "ненормальной" России
Нельзя давать авторам таких слов чувство удовлетворения, уверен телеведущий.
Владимир Познер. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Телеведущий Владимир Познер заявил, что скандальное заявление польского президента Анджея Дуды о "ненормальности" России необходимо проигнорировать. Как отметил журналист, подобные антироссийские выпады, помимо Польши, зачастую звучат из Литвы или Латвии, что отражает уровень руководства этих государств.
"Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: "Ага, вот они отреагировали — значит, мы их задели". Пусть говорят", — рассказал телеведущий в интервью газете "Взгляд".
Познер также указал на то, что нынешняя польская власть характеризуется особо сильными антироссийскими настроениями, но даже подобное высказывание является чересчур грубым.
"Все стремятся задеть Россию, будто это какой-то спорт!": Политолог ответил на "безосновательное" заявление президента Польши о "ненормальной" России
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию назвал Россию "ненормальной" страной, нарушающей международное право и требующей постоянных дипломатических усилий. Отметим, что это не первое подобное заявление президента Польши в адрес РФ, в начале мая политик назвал Россию "врагом свободы". С ним согласились лидер Украины и главы стран Прибалтики.
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