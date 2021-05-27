Телеведущий Владимир Познер заявил, что скандальное заявление польского президента Анджея Дуды о "ненормальности" России необходимо проигнорировать. Как отметил журналист, подобные антироссийские выпады, помимо Польши, зачастую звучат из Литвы или Латвии, что отражает уровень руководства этих государств.

"Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства. Не нужно давать авторам таких слов чувство удовлетворения: "Ага, вот они отреагировали — значит, мы их задели". Пусть говорят", — рассказал телеведущий в интервью газете "Взгляд".

Познер также указал на то, что нынешняя польская власть характеризуется особо сильными антироссийскими настроениями, но даже подобное высказывание является чересчур грубым.