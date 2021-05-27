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Жителя Воронежа оштрафовали на 90 тысяч рублей за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Мужчину признали виновным по статье "Реабилитация нацизма". Он в открытом доступе для трансляции в ходе акции разместил изображение, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович.

27 мая, 09:59
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tGQFnyr9le8&t=29s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Скриншот видео © YouTube

В Воронеже суд обязал местного жителя выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей за размещение фотографии лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте движения "Бессмертный полк России". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Александру Хорошильцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", — указали в ведомстве.

"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"

Как ранее сообщал Лайф, не позднее 4 мая 2020 года Хорошильцев разместил для трансляции в ходе акции "Бессмертный полк онлайн" изображение Гитлера, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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