Жителя Воронежа оштрафовали на 90 тысяч рублей за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Мужчину признали виновным по статье "Реабилитация нацизма". Он в открытом доступе для трансляции в ходе акции разместил изображение, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович.