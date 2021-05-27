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Путин и Байден на встрече в Швейцарии могут обсудить Договор по открытому небу

Однако у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений, так как Россия скоро закончит процедуры по денонсации документа.

27 мая, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден на встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наверняка может как-то затрагиваться эта тема. Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры [по денонсации ДОН], и они уже скоро будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения", — сказал Песков.

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Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.

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СМИ узнали о возможном итоге встречи Путина с Байденом

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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