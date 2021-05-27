Путин и Байден на встрече в Швейцарии могут обсудить Договор по открытому небу

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден на встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Наверняка может как-то затрагиваться эта тема. Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры [по денонсации ДОН], и они уже скоро будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения", — сказал Песков.