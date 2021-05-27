ФСБ перед майскими праздниками предотвратила два теракта в Ставропольском крае. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Ставропольском крае в преддверии майских праздников было предотвращено две попытки терактов, их готовили сторонники террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, показав запись задержания предполагаемых преступников.

По данным спецслужбы, задержанный житель Ставрополя ранее присягнул на верность одному из лидеров террористов. Мужчина намеревался с помощью самодельного зажигательного устройства совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.

"В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", — указали в ведомстве.

У задержанных были изъяты средства террора, взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждены уголовные дела о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. При попытке задержания уроженец Центральной Азии, пытавшийся изготовить бомбу для взрыва на объекте топливно-энергетического комплекса, открыл огонь и был ликвидирован.