Три человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Рузе
Здание площадью 100 квадратных метров полностью выгорело. Сообщается, что детей среди жертв нет.
Фото © LIFE
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Рузе. Видео © LIFE
В подмосковном городе Рузе в ночь с 27 на 28 мая загорелся частный дом. Как сообщил Лайфу источник, в результате пожара погибло три человека, ещё один пострадал.
Инцидент произошёл в доме № 25 по Красной улице. Сигнал о пожаре поступил в 00:19 мск, спасателям удалось ликвидировать огонь лишь к пяти утра. Дом площадью 100 квадратных метров полностью выгорел. Сообщается, что детей среди жертв нет.
Что стало причиной возгорания, пока не известно. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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