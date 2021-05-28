Три человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Рузе. Видео © LIFE

В подмосковном городе Рузе в ночь с 27 на 28 мая загорелся частный дом. Как сообщил Лайфу источник, в результате пожара погибло три человека, ещё один пострадал.

Инцидент произошёл в доме № 25 по Красной улице. Сигнал о пожаре поступил в 00:19 мск, спасателям удалось ликвидировать огонь лишь к пяти утра. Дом площадью 100 квадратных метров полностью выгорел. Сообщается, что детей среди жертв нет.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.