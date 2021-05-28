Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Рузе

Здание площадью 100 квадратных метров полностью выгорело. Сообщается, что детей среди жертв нет.

28 мая, 06:31

Фото © LIFE

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковной Рузе. Видео © LIFE

В подмосковном городе Рузе в ночь с 27 на 28 мая загорелся частный дом. Как сообщил Лайфу источник, в результате пожара погибло три человека, ещё один пострадал.

Инцидент произошёл в доме № 25 по Красной улице. Сигнал о пожаре поступил в 00:19 мск, спасателям удалось ликвидировать огонь лишь к пяти утра. Дом площадью 100 квадратных метров полностью выгорел. Сообщается, что детей среди жертв нет.

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

Что стало причиной возгорания, пока не известно. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что при пожаре в подмосковных Мытищах погибли две малолетние девочки пяти и семи лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Иркутске отправили в колонию организаторов научного шоу, на котором дети получили ожоги

вчера в 10:58

В Подмосковье ввели послабления для работодателей за вакцинацию сотрудников

25 мая, 17:11

"Уплыли" 50 миллионов: Масштабную схему хищений в управкомпаниях раскрыли в Иркутской области

сегодня в 05:11

Лукашенко: СНГ подтверждает свою жизнеспособность в сложное время

сегодня в 07:14

Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон не обсуждают обмен Уилана на россиян

сегодня в 07:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1