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В Минсельхозе оценили заявления о риске дефицита яиц

В министерстве отметили, что комплекс мер поддержки птицеводческой отрасли позволил значительно снизить цены производителей на куриные яйца за последние несколько недель после активного роста.

28 мая, 05:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ситуация на рынке птицеводческой продукции в России оценивается как стабильная, дефицита яиц на рынке не ожидается. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объёмов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", — говорится в сообщении министерства.

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В ведомстве также указали, что за последние несколько недель после активного роста стоимости куриных яиц цены производителей на этот продукт значительно снизились благодаря комплексу мер поддержки. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, а второй категории — на 10,9%. Отмечается, что одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры и подсолнечный шрот, которые являются основными компонентами кормов.

Кроме того, как отметили в министерстве, новые меры поддержки отрасли будут способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиян предупредили о риске дефицита яиц. Производители уверяют, что им уже экономически невыгодно заниматься этим продуктом и некоторые могут начать сокращать количество несушек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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