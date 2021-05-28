Постпред РФ в ЕС заявил о готовности восстановить прежние формы диалога с Европой
Он подчеркнул, что принципы, которые лежат в основе отношений, неизменны — взаимное уважение, обоюдный учёт интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее.
Владимир Чижов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия готова к восстановлению прежних форм сотрудничества с Евросоюзом, однако можно оценить и новые форматы взаимодействия. Об этом завил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в беседе с РИА "Новости".
"Мы готовы к восстановлению тех форматов сотрудничества, которые у нас были до нынешнего кризиса. При этом не ставим вопрос о механическом воспроизведении всей той архитектуры диалога, которая существовала ранее. Надо совместно творчески оценить, какие, возможно, потребуются новые формы взаимодействия", — сказал Чижов.
Постпред РФ также перечислил принципы, которые должны лежать в основе общения России и Евросоюза и оставаться неизменными. Речь идёт о взаимном уважении, обоюдном учёте интересов, равноправии и совместной ответственности за будущее континента.
Чижов также прокомментировал визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, отметив, что итоги этой поездки подверглись "некой идеологической обработке", которая не пошла на пользу отношениям России и Евросоюза.
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