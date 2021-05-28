Депутат предложил снизить подоходный налог для работающих студентов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить ставку подоходного налога для студентов, которые совмещают учёбу с работой. По мнению народного избранника, вместо 13% её следует установить на уровне 6%. Он направил своё предложение на имя главы Министерства науки и высшего образования.

Как отмечает RT, в послании говорится, что многие студенты вынуждены совмещать обучение с трудовой деятельностью, благодаря чему они могут оплачивать учёбу, аренду жилья и иметь деньги на текущие расходы. При этом в основном они трудятся в торговле, сфере услуг, общественного питания. Как правило, это предполагает оформление трудового договора или договора гражданско-правового характера.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях", — говорится в тексте обращения.