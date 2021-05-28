Рейчел и Росс обзавелись бы детьми: "Друзья" рассказали, как бы сложилась сейчас жизнь их героев
За 17 лет звёзды сериала впервые собрались на одной съёмочной площадке и представили судьбу своих персонажей.
Фото © The New York Times
Актёры известного американского сериала "Друзья" предположили, как бы в настоящее время складывалась жизнь их персонажей. Своими мыслями актёрская группа поделилась в ходе вышедшего на стриминговой платформе HBO Max в четверг специального выпуска Reunion ("Воссоединение").
Так, по мнению актёров, Моника и Чендлер (Кортни Кокс и Мэттью Перри), скорее всего, не изменили бы свой жизненный уклад. Они бы продолжали наблюдать за взрослением своих детей, а Моника так бы и увлекалась выпечкой.
Фиби (Лиза Кудроу) жила бы со своим мужем Майком (Пол Радд) где-то в штате Коннектикут. Пара завела бы детей, и Фиби защищала бы их, поскольку они отличались бы от других. А Рэйчел (Дженнифер Энистон) и Росс (Дэвид Швиммер) стали бы семьёй.
"Я думаю, мы бы пришли к тому, что были бы женаты и у нас было несколько детей", — приводит издание The New York Times слова Энистон. В свою очередь, Джоуи (Мэтт Леблан) забросил бы актёрскую карьеру, уехал в штат Калифорния и открыл бы киоск по продаже сэндвичей.
Ранее киновед рассказал, зачем авторы сняли спецвыпуск легендарного сериала "Друзья". Одна из немногих причин — порадовать фанатов и поностальгировать.
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