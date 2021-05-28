Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками Академии ВВС, предупредил об опасности "обветшания" отношений с Китаем и Россией, посоветовав предпринять срочные меры с целью улучшения глобальных связей и предотвращения ещё одной "войны между великими державами".

"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжёлом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", — приводит телеканал Fox News слова Милли.

Канал отмечает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена отношения Вашингтона как с Китаем, так и с Россией стали несколько более напряжёнными. Американские законодатели стремятся как можно больше ограничить китайские инвестиции и сократить объёмы торговли на фоне сообщений о нарушениях прав человека в Синьцзяне.

"Страна, которая осваивает новые технологии, встраивает их в свои доктрины и развивает лидеров, которые могут воспользоваться ими. Та сторона, которой удастся это лучше всего, получит решающее преимущество в начале следующей войны", — подытожил генерал.