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"Мир на грани": Американский генерал призвал предотвратить войну с Россией и Китаем

Выступая перед выпускниками Академии ВВС, Марк Милли отметил, что сейчас сила государства во многом зависит от современных технологий.

28 мая, 04:02
<p>Фото © ТАСС / SHAWN THEW</p>

Фото © ТАСС / SHAWN THEW

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками Академии ВВС, предупредил об опасности "обветшания" отношений с Китаем и Россией, посоветовав предпринять срочные меры с целью улучшения глобальных связей и предотвращения ещё одной "войны между великими державами".

"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжёлом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", — приводит телеканал Fox News слова Милли.

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Канал отмечает, что с момента вступления в должность президента США Джо Байдена отношения Вашингтона как с Китаем, так и с Россией стали несколько более напряжёнными. Американские законодатели стремятся как можно больше ограничить китайские инвестиции и сократить объёмы торговли на фоне сообщений о нарушениях прав человека в Синьцзяне.

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"Страна, которая осваивает новые технологии, встраивает их в свои доктрины и развивает лидеров, которые могут воспользоваться ими. Та сторона, которой удастся это лучше всего, получит решающее преимущество в начале следующей войны", — подытожил генерал.

Ранее Лайф писал, что США предрекли проблемы из-за дружбы Китая и России. Пекин и Москва не сформировали альянс, они всё больше сотрудничают по вопросам дипломатии и безопасности, что не совсем выгодно Вашингтону.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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