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Байден предал нас!: Болгар возмутил отказ США добиваться закрытия "Северного потока – 2"

Некоторые жители страны разочаровались в политике американского президента и считают, что он не смог отстоять национальные интересы Америки и Европы.

28 мая, 03:57
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Бурный отклик среди болгар вызвали высказывания президента США Джо Байдена о том, что он не видит целесообразным продлевать и ужесточать санкции в отношении "Северного потока – 2". Соответствующие комментарии появились под материалом болгарского издания "Дневник".

"Сплошное разочарование! Байден предал нас!" написал Günther.

Некоторые читатели уверены в том, что с завершением строительства "Северного потока – 2" Россия только усилится.

"Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", — написал Armagedon.

Есть читатели, которых не удивило решение Байдена. Например, некоторые уверены, что у демократов никогда не было твёрдой политической воли.

"Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", — заметил kvasimodo.

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Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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