Бурный отклик среди болгар вызвали высказывания президента США Джо Байдена о том, что он не видит целесообразным продлевать и ужесточать санкции в отношении "Северного потока – 2". Соответствующие комментарии появились под материалом болгарского издания "Дневник".

"Сплошное разочарование! Байден предал нас!" — написал Günther.

Некоторые читатели уверены в том, что с завершением строительства "Северного потока – 2" Россия только усилится.

"Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", — написал Armagedon.

Есть читатели, которых не удивило решение Байдена. Например, некоторые уверены, что у демократов никогда не было твёрдой политической воли.