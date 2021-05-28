Байден предал нас!: Болгар возмутил отказ США добиваться закрытия "Северного потока – 2"
Некоторые жители страны разочаровались в политике американского президента и считают, что он не смог отстоять национальные интересы Америки и Европы.
Фото © ТАСС / ЕРА
Бурный отклик среди болгар вызвали высказывания президента США Джо Байдена о том, что он не видит целесообразным продлевать и ужесточать санкции в отношении "Северного потока – 2". Соответствующие комментарии появились под материалом болгарского издания "Дневник".
"Сплошное разочарование! Байден предал нас!" — написал Günther.
Некоторые читатели уверены в том, что с завершением строительства "Северного потока – 2" Россия только усилится.
"Как только Россия разработает северный маршрут, она сможет доставлять газ и прочие товары в любую точку Северного полушария намного быстрее, чем кто-либо другой", — написал Armagedon.
Есть читатели, которых не удивило решение Байдена. Например, некоторые уверены, что у демократов никогда не было твёрдой политической воли.
"Почему вас так удивляет решение господина Байдена? У демократов никогда не было сильной внешней политики", — заметил kvasimodo.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
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