У США оказался козырь, который может раскрыть происхождение коронавируса
Американские власти сейчас пытаются установить природу происхождения CoViD-19 и призывают разведки других стран присоединиться.
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Спецслужбы США имеют множество ещё не изученных данных, требующих дополнительного компьютерного анализа, которые могли бы пролить свет на вопрос происхождения коронавируса. Эта информация связана с лабораторией в китайском городе Ухань. Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории, характер начала вспышки коронавируса.
Как утверждает The New York Times, в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительных данных о лаборатории и её работе. При этом действующие и бывшие сотрудники разведки говорят, что они сильно сомневаются в том, что кто-то найдёт электронное письмо, текстовое сообщение или документ, свидетельствующий о происшествии в лаборатории.
Ранее Байден заявил об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса. В связи с этим лидер США поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.
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