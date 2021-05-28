У США оказался козырь, который может раскрыть происхождение коронавируса

Спецслужбы США имеют множество ещё не изученных данных, требующих дополнительного компьютерного анализа, которые могли бы пролить свет на вопрос происхождения коронавируса. Эта информация связана с лабораторией в китайском городе Ухань. Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории, характер начала вспышки коронавируса.

Как утверждает The New York Times, в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительных данных о лаборатории и её работе. При этом действующие и бывшие сотрудники разведки говорят, что они сильно сомневаются в том, что кто-то найдёт электронное письмо, текстовое сообщение или документ, свидетельствующий о происшествии в лаборатории.