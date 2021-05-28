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У США оказался козырь, который может раскрыть происхождение коронавируса

Американские власти сейчас пытаются установить природу происхождения CoViD-19 и призывают разведки других стран присоединиться.

28 мая, 03:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Спецслужбы США имеют множество ещё не изученных данных, требующих дополнительного компьютерного анализа, которые могли бы пролить свет на вопрос происхождения коронавируса. Эта информация связана с лабораторией в китайском городе Ухань. Речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории, характер начала вспышки коронавируса.

Как утверждает The New York Times, в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительных данных о лаборатории и её работе. При этом действующие и бывшие сотрудники разведки говорят, что они сильно сомневаются в том, что кто-то найдёт электронное письмо, текстовое сообщение или документ, свидетельствующий о происшествии в лаборатории.

Глава МИД Китая озвучил новую версию происхождения коронавируса

Глава МИД Китая озвучил новую версию происхождения коронавируса

Ранее Байден заявил об отсутствии у американской разведки точных данных о происхождении коронавируса. В связи с этим лидер США поручил с удвоенной силой изучить всю имеющуюся информацию и подготовить через 90 дней новый отчёт по теме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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