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Названы самые частые травмы во время секса

На каждую проблему у эксперта есть решение, кроме одной - самой малоизученной врачами. Известно только, что эти последствия очень похожи на грипп и чаще всего встречаются у мужчин.

28 мая, 02:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Восемь самых популярных травм, которые люди получают во время секса, назвала популярная телеведущая и сексолог Трэйси Кокс, её колонку посвященную "сексуальным катастрофам", публикует Daily Mail. Чаще всего люди вредят здоровью во время консервативного акта, отмечает автор рубрики. В целом, почти 62 % имели физические увечья в последствии интима. Примечательно, что на каждую из проблем, специалист даёт рекомендацию, как исправить ситуацию.

Сексолог отмечает, что из-за чрезмерного энтузиазма партнёры теряют различные приспособления и игрушки в теле друг друга. Повреждения спины, разрывы, и даже ожоги от ковров — такие последствия перечисляет Кокс. Одно из них — синдром посторгазмического недомогания, до сих пор, по словам эксперта, недостаточно исследован. Его симптомы напоминают признаки гриппа или аллергии — заложенность в носу, жар, чихание, головная боль и зуд в глазах. Чаще всего он встречается у мужчин.

Продавший шею за рекламу блогер набил ник сексолога с ошибкой

Продавший шею за рекламу блогер набил ник сексолога с ошибкой

Ранее Лайф писал, почему ковид может сильно испортить интимную жизнь. Причём негативно на неё может повлиять даже лёгкая форма ковида.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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