Названы самые частые травмы во время секса

Восемь самых популярных травм, которые люди получают во время секса, назвала популярная телеведущая и сексолог Трэйси Кокс, её колонку посвященную "сексуальным катастрофам", публикует Daily Mail. Чаще всего люди вредят здоровью во время консервативного акта, отмечает автор рубрики. В целом, почти 62 % имели физические увечья в последствии интима. Примечательно, что на каждую из проблем, специалист даёт рекомендацию, как исправить ситуацию.

Сексолог отмечает, что из-за чрезмерного энтузиазма партнёры теряют различные приспособления и игрушки в теле друг друга. Повреждения спины, разрывы, и даже ожоги от ковров — такие последствия перечисляет Кокс. Одно из них — синдром посторгазмического недомогания, до сих пор, по словам эксперта, недостаточно исследован. Его симптомы напоминают признаки гриппа или аллергии — заложенность в носу, жар, чихание, головная боль и зуд в глазах. Чаще всего он встречается у мужчин.