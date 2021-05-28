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В России предложили сильно усложнить жизнь самогонщикам

В прошлом году в стране сильно вырос спрос на аппараты для кустарного создания спиртного. Теперь обсуждается возможность введения пошлины.

28 мая, 02:12
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Произведённые в других странах самогонные аппараты могут обложить пошлиной на импорт. Это уже обсуждается между Союзом производителей алкогольной продукции (СПАП) и Росалкогольрегулированием.

Как рассказали РИА "Новости" в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в прошлом году был отмечен рост интереса россиян к самогонным аппаратам. В 2020 году на треть увеличилось количество поисковых запросов на их приобретение.

"Рассматриваются такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведённых не на территории Российской Федерации", — рассказали в аппарате Титова.

В качестве альтернативы также обсуждается вопрос о введении сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких как метанол.

Назван единственный способ избежать похмелья

Назван единственный способ избежать похмелья

Ранее были названы регионы с самым большим числом изъятий нелегального алкоголя в начале 2021 года. За два месяца в стране конфисковали более 2,1 миллиона литров, а с конца 2015-го — свыше 133 миллионов литров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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