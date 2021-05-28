В России предложили сильно усложнить жизнь самогонщикам
В прошлом году в стране сильно вырос спрос на аппараты для кустарного создания спиртного. Теперь обсуждается возможность введения пошлины.
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Произведённые в других странах самогонные аппараты могут обложить пошлиной на импорт. Это уже обсуждается между Союзом производителей алкогольной продукции (СПАП) и Росалкогольрегулированием.
Как рассказали РИА "Новости" в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в прошлом году был отмечен рост интереса россиян к самогонным аппаратам. В 2020 году на треть увеличилось количество поисковых запросов на их приобретение.
"Рассматриваются такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведённых не на территории Российской Федерации", — рассказали в аппарате Титова.
В качестве альтернативы также обсуждается вопрос о введении сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких как метанол.
Ранее были названы регионы с самым большим числом изъятий нелегального алкоголя в начале 2021 года. За два месяца в стране конфисковали более 2,1 миллиона литров, а с конца 2015-го — свыше 133 миллионов литров.
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