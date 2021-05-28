В России предложили сильно усложнить жизнь самогонщикам

Произведённые в других странах самогонные аппараты могут обложить пошлиной на импорт. Это уже обсуждается между Союзом производителей алкогольной продукции (СПАП) и Росалкогольрегулированием.

Как рассказали РИА "Новости" в аппарате бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в прошлом году был отмечен рост интереса россиян к самогонным аппаратам. В 2020 году на треть увеличилось количество поисковых запросов на их приобретение.

"Рассматриваются такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведённых не на территории Российской Федерации", — рассказали в аппарате Титова.

В качестве альтернативы также обсуждается вопрос о введении сертификации аппаратов на предмет пожарной безопасности и способности отделения вредных примесей, таких как метанол.