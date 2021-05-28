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В США начали расследовать возможное вмешательство украинских чиновников в выборы

По данным американских изданий, все фигуранты дела якобы связаны с российской разведкой, а по итогам разбирательства их могут выслать из страны.

28 мая, 01:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование по вопросу вмешательства украинских чиновников в ход выборов в США, которые проходили в 2020 году. Якобы ряд высокопоставленных украинских лиц, имеющих связи с российской разведкой, пытались дискредитировать Джо Байдена и сделать президентом США Дональда Трампа.

Как пишет газета The New York Times, вмешательство в выборы происходило через адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. По данным прокуратуры, он в декабре 2019 года посещал ряд европейских стран, где встречался с украинскими политиками. Одним из фигурантов дела называется депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Джулиани якобы во время поездки пытался собрать компрометирующие материалы, касающиеся Байдена.

Газета подчёркивает, что все попытки Джулиани дали обратный эффект: Дональду Трампу едва не был объявлен импичмент. По итогам разбирательства американская сторона может добиваться экстрадиции украинцев.

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Ранее Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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