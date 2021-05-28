Сирийцы вышли на улицы праздновать безоговорочную победу Асада на выборах
Политик занимает этот пост с 2000 года и теперь получил возможность оставаться у руля государства ещё семь лет.
Тысячи жителей Сирии вышли на улицы праздновать победу Башара Асада на выборах. Видео © Соцсети
Жители Дамаска в ночь со среды на четверг бурно праздновали победу президент Башара Асада на новых выборах главы государства. Люди в машинах разъезжали с флагами по городу, создавая заторы и выкрикивая патриотические лозунги. Судя по кадрам, которыми сирийцы делятся в соцсетях, на улицах играет праздничная музыка. Был дан салют.
Ранее стало известно, что Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов. Теперь у него впереди ещё семь лет руководства страной.
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