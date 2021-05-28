Сирийцы вышли на улицы праздновать безоговорочную победу Асада на выборах

Жители Дамаска в ночь со среды на четверг бурно праздновали победу президент Башара Асада на новых выборах главы государства. Люди в машинах разъезжали с флагами по городу, создавая заторы и выкрикивая патриотические лозунги. Судя по кадрам, которыми сирийцы делятся в соцсетях, на улицах играет праздничная музыка. Был дан салют.