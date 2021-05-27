Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов

Действующий президент Сирии Башар Асад вновь победил на выборах, заручившись поддержкой 95% избирателей. Об этом, подводя итоги голосования, объявил председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг.

"Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей", - заявил он журналистам в Дамаске.

По словам спикера национального парламента, явка избирателей составила 78%, участие в голосовании приняли более 14 миллионов человек. Председатель Народного Совета отметил "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания". Работу участков приходилось продлевать из-за большого количества желавших проголосовать.