Башар Асад победил на выборах президента, набрав 95% голосов
Теперь у него впереди ещё семь лет руководства страной. Европейские государства заранее заявляли, что не намерены признавать результаты голосования.
Фото © ТАСС \ AP \ Hassan Ammar
Действующий президент Сирии Башар Асад вновь победил на выборах, заручившись поддержкой 95% избирателей. Об этом, подводя итоги голосования, объявил председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг.
"Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей", - заявил он журналистам в Дамаске.
По словам спикера национального парламента, явка избирателей составила 78%, участие в голосовании приняли более 14 миллионов человек. Председатель Народного Совета отметил "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания". Работу участков приходилось продлевать из-за большого количества желавших проголосовать.
Лайф рассказывал, что на выборах было три кандидата. Предыдущее голосование проводилось семь лет назад — именно на такой срок в стране избирается глава государства. Тогда Асад также одержал уверенную победу.
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