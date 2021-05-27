Строительство жилья в Подмосковье с июля будет вестись по новым стандартам

Стандарты жилищного строительства в Подмосковье скоро изменят. Как говорит глава региона Андрей Воробьёв, они будут утверждены с 1 июля, что позволит в корне поменять внешний и функциональный облик многоквартирных домов.

"Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу. И поэтому мы новые стандарты внедряем, чтобы жизнь была комфортная, во дворе не было машин, всё было в один уровень, больше не надо было бы коляску поднимать по лестницам. Всё это в прошлом", — сказал Воробьёв в беседе с "360".

По его словам, новые стандарты позволят освободить придомовую территорию от машин — их перенесут на парковки. Будут ликвидированы и мусоропроводы, на замену которым придут контейнеры для раздельного сбора отходов.

"Мы с июля принимаем официальный документ — должно быть регулирование, иначе кто во что горазд станет строить. Мы такие высокие требования к застройщикам официально предъявим. Они с ними согласны, с ними уже обсуждали это", — заявил Воробьёв.