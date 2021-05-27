Министр предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности
По мнению главы Минцифры, нужно скорректировать программу по ОБЖ для выделения времени под курсы безопасной работы в Интернете.
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев считает необходимым выделить до 50% времени уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в российских школах для обучения школьников навыкам безопасной работы с цифровыми технологиями. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, которое было посвящено вопросу введения в образовательную программу курса цифровой грамотности.
"Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию навыков безопасной работы с цифровыми технологиями и сервисами", — сказал Шадаев.
Он добавил, что речь идёт не о дополнительной нагрузке, а о корректировке учебной программы по ОБЖ. Предлагается уделить больше внимания вопросам безопасности в работе с Интернетом.
А ранее сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе сильнее книг. При этом разработчик отметил, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и в этом вопросе как раз могут помочь компьютерные технологии.
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