Министр предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев считает необходимым выделить до 50% времени уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в российских школах для обучения школьников навыкам безопасной работы с цифровыми технологиями. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, которое было посвящено вопросу введения в образовательную программу курса цифровой грамотности.

"Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию навыков безопасной работы с цифровыми технологиями и сервисами", — сказал Шадаев.

Он добавил, что речь идёт не о дополнительной нагрузке, а о корректировке учебной программы по ОБЖ. Предлагается уделить больше внимания вопросам безопасности в работе с Интернетом.