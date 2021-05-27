Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Министр предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности

По мнению главы Минцифры, нужно скорректировать программу по ОБЖ для выделения времени под курсы безопасной работы в Интернете.

27 мая, 19:39

Фото © Pixabay

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев считает необходимым выделить до 50% времени уроков ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) в российских школах для обучения школьников навыкам безопасной работы с цифровыми технологиями. Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, которое было посвящено вопросу введения в образовательную программу курса цифровой грамотности.

"Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию навыков безопасной работы с цифровыми технологиями и сервисами", — сказал Шадаев.

Он добавил, что речь идёт не о дополнительной нагрузке, а о корректировке учебной программы по ОБЖ. Предлагается уделить больше внимания вопросам безопасности в работе с Интернетом.

Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

Кириенко на марафоне "Новое знание": В современных интернет-технологиях младшие учат старших

А ранее сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе сильнее книг. При этом разработчик отметил, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и в этом вопросе как раз могут помочь компьютерные технологии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1