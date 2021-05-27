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Иммунолог предупредила россиян об эпидемии аллергических заболеваний

За 50 лет привычки и быт людей сильно изменились, что повлияло на их иммунную систему.

27 мая, 19:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России и других странах мира резко увеличилось количество аллергических заболеваний. Об этом в разговоре с порталом Ura.ru сообщила иммунолог-аллерголог, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Надежда Логина.

"Уже давно ВОЗ объявила, что стремительный рост аллергических заболеваний обрёл формы пандемии. Если в России в 50–70-е годы прошлого века аллергические заболевания в структуре общей заболеваемости составляли, по статистике, от 2 до 4%, то сейчас их процент составляет от 20 до 60. Эта статистика приближается к общемировой статистике развитых стран", — отметила врач.

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Причины такого явления связаны, по мнению Логиной, с кардинальным изменениями в быту человека за последние 50 лет. В частности, люди стали меньше двигаться, бесконтрольно употреблять лекарства и чаще стрессовать.

"За последние 50 лет сколько изменений произошло: индустриальное развитие во всём мире, экология, наш образ жизни резко изменился. Это произошло настолько быстро, что наша иммунная система не успела приспособиться", — объяснила Логина.

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Как отметила врач, в случае нарушения функций лимфоцитов, организм перестаёт корректно воспринимать аллергены. В свою очередь, активизируется иммунный ответ. В ряде случаев это может привести к тому, что иммунная система воспримет аллергены как агрессивные факторы, включится очень бурный ответ.

"И пыльца растений, и пищевые продукты, и микрофлора — эти факторы не обладают самостоятельными болезнетворными свойствами и абсолютно безвредны для человека, но в силу нарушений иммунной функции возникает неадекватная иммунная реакция", — подчеркнула Логина.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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