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Мэр российского города пожаловался в полицию на матерную критику в соцсетях

В администрации заявили, что комментарии были очень обидные и оскорбляли человеческое достоинство.

27 мая, 18:54

Фото © adm-serov.ru

В Свердловской области мэр города Серова Василий Сизиков обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который в соцсетях выругался в адрес администрации из-за плохой уборки снега. Об этом сообщил "Коммерсант".

"Комментарии были совсем обидные, в них содержалось оскорбление человеческого достоинства. Поэтому решили обратиться в полицию. На наш взгляд, был нарушен закон", — объяснили в администрации города.

В октябре 2020 года Сизиков уже обращался к полицейским из-за критики в соцсетях. Тогда он обиделся на демотиватор с его фотографией в комментариях на сайте местного издания "Глобус". Там чиновника назвали "строителем-вредителем".

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Напомним, что Василий Сизиков ранее объяснял, как его 13-летнему сыну за 2018 год удалось заработать почти полмиллиона рублей.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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