Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии
Генсек НАТО считает, что действия двух стран якобы "нарушают демократические права и ценности, в которые верит альянс".
Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / АР / Francois Mori
У России и Белоруссии схожая модель поведения, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такое мнение он высказал в ходе неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Португалии.
"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. Мы должны относиться серьёзно к этому, потому что такая модель нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО, и создаёт нестабильность в нашем соседстве", — заявил Столтенберг.
Ранее Столтенберг говорил о готовности НАТО к диалогу с Россией. Генсек НАТО обозначил основу двустороннего подхода альянса к отношениям с Москвой. По его словам, организация не желает ни новой холодной войны, ни гонки вооружений.
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