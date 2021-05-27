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Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии

Генсек НАТО считает, что действия двух стран якобы "нарушают демократические права и ценности, в которые верит альянс".

27 мая, 18:50

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / АР / Francois Mori

У России и Белоруссии схожая модель поведения, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такое мнение он высказал в ходе неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Португалии.

"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. Мы должны относиться серьёзно к этому, потому что такая модель нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО, и создаёт нестабильность в нашем соседстве", — заявил Столтенберг.

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Ранее Столтенберг говорил о готовности НАТО к диалогу с Россией. Генсек НАТО обозначил основу двустороннего подхода альянса к отношениям с Москвой. По его словам, организация не желает ни новой холодной войны, ни гонки вооружений.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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