Столтенберг заявил об аналогичной модели поведения России и Белоруссии

У России и Белоруссии схожая модель поведения, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такое мнение он высказал в ходе неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Португалии.

"Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. Мы должны относиться серьёзно к этому, потому что такая модель нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО, и создаёт нестабильность в нашем соседстве", — заявил Столтенберг.