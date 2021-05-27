В МИД Швейцарии заявили, что решение о месте встречи Путина и Байдена принимают РФ и США
Там отметили, что дипломаты страны оказывают активное содействие в выборе площадки для саммита двух президентов, который пройдёт в Женеве в июне.
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Швейцарские дипломаты оказывают активное содействие в выборе площадки для проведения саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве, но окончательное решение на этот счёт принимают российская и американская стороны. Об этом ТАСС заявила официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.
"У нас нет позиции на этот счёт. Это будет решение делегаций, которое принимают российская и американская миссии, но не мы. Мы просто помогаем, а решают они сами", — сказала Серезетти.
Ранее Лайф писал, что в МИД ФРГ назвали "очень важной" будущую встречу Путина и Байдена. Там отметили, что тем для обсуждения, в том числе конфликтных, достаточно. Например, вопрос разоружения и интеграции РФ в усилия по борьбе с изменением климата.
Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
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