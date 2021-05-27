Захарова рассказала Дуде о "нормальности" по-польски, напомнив об участии в иракской кампании

Деятельность Польши в Ираке является примером "нормальности" по-польски. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в посте в "Фейсбуке", комментируя высказывание президента страны Анджея Дуды о "ненормальности" России.

Дипломат напомнила о разделении Ирака на четыре зоны после начала военной кампании США и стран НАТО. Одна из них была передана под командование ВС Польши. Общее число польских военнослужащих там составило от 1700 до 2400 человек.

"В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию. Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувейра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибло шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии)", — отметила Захарова.

Войска были выведены только в 2008 году. Официальный представитель российского МИД напомнила, что до сих пор не подсчитано количество убитых жителей Ирака.

"Сколько убито мирных иракцев, не посчитали до сих пор. Правозащитные организации полагают, что сотни тысяч. А сколько из них убили польские солдаты из "нормальной" страны?" — задалась вопросом Захарова.