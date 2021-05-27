Лавров: Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу

Постпред Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утверждён резолюцией СБ ООН", — сказал глава МИД.