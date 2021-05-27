Путин подарил коня школьнику из Дагестана
С просьбой получить карачаевского жеребца четырнадцатилетний юноша обратился к президенту ранее.
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Президент России Владимир Путин исполнил желание школьника из Дагестана, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом РИА ФАН сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.
По информации ведомства, к президенту РФ обратился девятиклассник Рашид Алиев из села Дюзлер Дербентского района и попросил подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. В результате просьба юноши была исполнена — коня ему вручил министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов.
"В ходе рабочей поездки министра в южный Дагестан юноша получил жеребца карачаевской породы. Содействие в этом оказало ООО "Алияк", которое занимается реализацией в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства", — сказали в Минсельхозпроде.
Там также уточнили, что Батталов занялся обращением школьника по поручению врио главы республики Сергея Меликова. Сам же подросток поблагодарил президента Путина за внимание к его просьбе.
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