Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин подарил коня школьнику из Дагестана

С просьбой получить карачаевского жеребца четырнадцатилетний юноша обратился к президенту ранее.

27 мая, 12:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин исполнил желание школьника из Дагестана, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом РИА ФАН сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

По информации ведомства, к президенту РФ обратился девятиклассник Рашид Алиев из села Дюзлер Дербентского района и попросил подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. В результате просьба юноши была исполнена — коня ему вручил министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов.

Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото

Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото

"В ходе рабочей поездки министра в южный Дагестан юноша получил жеребца карачаевской породы. Содействие в этом оказало ООО "Алияк", которое занимается реализацией в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства", — сказали в Минсельхозпроде.

Там также уточнили, что Батталов занялся обращением школьника по поручению врио главы республики Сергея Меликова. Сам же подросток поблагодарил президента Путина за внимание к его просьбе.

"Известный олигарх" подарил Агате Муцениеце машину за 10 миллионов

"Известный олигарх" подарил Агате Муцениеце машину за 10 миллионов

Ранее мы писали, что актёр Стивен Сигал преподнёс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в подарок меч. Венесуэльский лидер тут же опробовал катану в паре боевых стоек и оценил её под одобрительным взглядом голливудского артиста.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре

25 мая, 10:51

В Кремле назвали "фигурой речи" слова Лукашенко об "извинениях" Путина

сегодня в 10:33

Халатность газовщика и открытый вентиль: Лайф узнал новые подробности по делу о взрыве газа под Нижним Новгородом

сегодня в 12:38

Лавров: Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа по Донбассу

сегодня в 13:02
Life

Главы МИД стран G7 призвали к немедленному освобождению Протасевича

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1