Путин подарил коня школьнику из Дагестана

Президент России Владимир Путин исполнил желание школьника из Дагестана, который просил главу государства подарить ему коня. Об этом РИА ФАН сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

По информации ведомства, к президенту РФ обратился девятиклассник Рашид Алиев из села Дюзлер Дербентского района и попросил подарить ему двухгодовалого коня карачаевской породы. В результате просьба юноши была исполнена — коня ему вручил министр сельского хозяйства Дагестана Баттал Батталов.

"В ходе рабочей поездки министра в южный Дагестан юноша получил жеребца карачаевской породы. Содействие в этом оказало ООО "Алияк", которое занимается реализацией в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства", — сказали в Минсельхозпроде.

Там также уточнили, что Батталов занялся обращением школьника по поручению врио главы республики Сергея Меликова. Сам же подросток поблагодарил президента Путина за внимание к его просьбе.