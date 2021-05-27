Игроки молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" устроили массовую потасовку прямо на поле

Футболисты молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" устроили потасовку на поле в матче первенства РПЛ, в которой досталось даже арбитру. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Поводом для этого стала жёлтая карточка, которую главный арбитр матча Максим Чембулатов показал одному из игроков грозненской команды. После этого между футболистами завязалась потасовка. Согласно протоколу, опубликованному на сайте лиги, после инцидента красные карточки были показаны трём игрокам хозяев, двое из которых были удалены за агрессивное поведение и нецензурную брань в адрес судьи.

В пресс-службе РФС отметили, что инцидент будет рассматривать КДК союза, а все события были отражены в рапорте. Также известно, что в конфликте принимали участие лишь те, кто находился на поле. Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий, у одного из игроков "Локомотива" рассечена бровь. Любопытно, но в Сети можно увидеть трансляцию матча, однако лишь первый тайм.