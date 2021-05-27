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Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Севилья", готовая отдать за него до 20 миллионов евро.

27 мая, 11:31
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Лидер "Рубина" Хвича Кварацхелия с большой долей вероятности уйдёт из команды уже летом из-за конфликта его агента с руководством казанцев. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Чемпионат".

"У агента Хвичи Джугели возник конфликт с руководством "Рубина", он обижен на клуб. Поэтому хочет забрать футболиста из команды уже этим летом, тем более на футболиста есть спрос", — отметил источник издания.

Собеседник также подчеркнул, что конфликт между сторонами возник после матча между "Рубином" и "Ротором", который завершился ничьей 1:1.

Лидер "Рубина" Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

Лидер "Рубина" Кварацхелия второй год подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что на Кварацхелию претендует испанская "Севилья", которая готова заплатить за него до 20 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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