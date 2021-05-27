Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Севилья", готовая отдать за него до 20 миллионов евро.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Лидер "Рубина" Хвича Кварацхелия с большой долей вероятности уйдёт из команды уже летом из-за конфликта его агента с руководством казанцев. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Чемпионат".
"У агента Хвичи Джугели возник конфликт с руководством "Рубина", он обижен на клуб. Поэтому хочет забрать футболиста из команды уже этим летом, тем более на футболиста есть спрос", — отметил источник издания.
Собеседник также подчеркнул, что конфликт между сторонами возник после матча между "Рубином" и "Ротором", который завершился ничьей 1:1.
Ранее Лайф сообщал, что на Кварацхелию претендует испанская "Севилья", которая готова заплатить за него до 20 миллионов евро.
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