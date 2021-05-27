Белоруссию лишили чемпионата Европы по велотреку из-за "международной ситуации"

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня, отменён. Такое решение приняло правление Европейского союза велосипедистов (UEC), сообщает пресс-служба организации.

"В связи с нынешней международной ситуацией правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года в Минске", — говорится в тексте заявления.

Глава UEC Энрико Делла Каса также поблагодарил белорусскую сторону за организацию и подготовку турнира и сообщил, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант, который позволит провести турнир.

Ситуация вокруг Белоруссии обострилась после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, которого задержали после экстренной посадки лайнера в Минске.