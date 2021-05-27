Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Белоруссию лишили чемпионата Европы по велотреку из-за "международной ситуации"

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались сборные Германии и Нидерландов.

27 мая, 12:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня, отменён. Такое решение приняло правление Европейского союза велосипедистов (UEC), сообщает пресс-служба организации.

"В связи с нынешней международной ситуацией правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велотреку 2021 года в Минске", — говорится в тексте заявления.

Глава UEC Энрико Делла Каса также поблагодарил белорусскую сторону за организацию и подготовку турнира и сообщил, что сейчас прорабатывается альтернативный вариант, который позволит провести турнир.

Ситуация вокруг Белоруссии обострилась после инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, которого задержали после экстренной посадки лайнера в Минске.

В Росавиации отказались комментировать ситуацию с отменой рейса Air France в Москву

В Росавиации отказались комментировать ситуацию с отменой рейса Air France в Москву

Ранее Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею из-за ситуации в стране, который планировался в Минске и Риге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Игроки молодёжных команд "Ахмата" и "Локомотива" устроили массовую потасовку прямо на поле

сегодня в 12:39

Скончался олимпийский чемпион велогонщик Виктор Манаков

12 мая 2019, 15:26

"Мы все тебя так ждали": У фигуристов Волосожар и Транькова родился сын

сегодня в 12:32

Лавров призвал не путать тему урегулирования в Донбассе со скандалом вокруг лайнера Ryanair

сегодня в 13:06

"Компактная, но эффективная": Путин рассказал, какой должна быть современная российская армия

сегодня в 13:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1