Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Росавиации отказались комментировать ситуацию с отменой рейса Air France в Москву

Ранее в авиакомпании сообщили, что рейс не был осуществлён, поскольку Россия не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

27 мая, 11:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Росавиации отказались давать комментарии по поводу отмены рейса Air France из Парижа в Москву.

"Пока отказываемся от комментариев, мы не оцениваем эту ситуацию и никаким образом не комментируем", — сказала Лайфу советник руководителя агентства Елена Михеева.

Песков переадресовал вопрос о ситуации с рейсом Air France авиационным властям

Песков переадресовал вопрос о ситуации с рейсом Air France авиационным властям

Напомним, что ранее в самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменён после того, как Россия не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

После инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России заявили о завершении вывоза организованных туристов из Турции и Танзании

30 апреля, 10:40

"Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям до 30 октября

сегодня в 08:59

"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе

сегодня в 11:32

Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством

сегодня в 11:31

17-летний подросток с Украины поджёг свою беременную девушку, и та чудом выжила с ожогами 70% тела

сегодня в 11:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1