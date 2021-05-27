В Росавиации отказались комментировать ситуацию с отменой рейса Air France в Москву
Ранее в авиакомпании сообщили, что рейс не был осуществлён, поскольку Россия не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.
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В Росавиации отказались давать комментарии по поводу отмены рейса Air France из Парижа в Москву.
"Пока отказываемся от комментариев, мы не оцениваем эту ситуацию и никаким образом не комментируем", — сказала Лайфу советник руководителя агентства Елена Михеева.
Напомним, что ранее в самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменён после того, как Россия не одобрила план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.
После инцидента с самолётом Ryanair и белорусским оппозиционером Романом Протасевичем ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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