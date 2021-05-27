В Росавиации отказались комментировать ситуацию с отменой рейса Air France в Москву

В Росавиации отказались давать комментарии по поводу отмены рейса Air France из Парижа в Москву.

"Пока отказываемся от комментариев, мы не оцениваем эту ситуацию и никаким образом не комментируем", — сказала Лайфу советник руководителя агентства Елена Михеева.