В России могут появиться штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

Правительство РФ планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Такая норма предусматривается в поправках к действующему законодательству, которые обсуждаются на заседании кабмина по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина.

"По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг", — сказал председатель правительства.

Он отметил, что планирует ввести штраф за необоснованный сбор личной информации. Мишустин подчеркнул, что на сегодняшний день часто людей "принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно". В качестве примера он привёл многие массовые мероприятия, где таких требований при приобретении билетов нет.