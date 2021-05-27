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В России могут появиться штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей

В Правительстве РФ отметили, что на сегодняшний день часто людей принуждают указывать избыточную личную информацию при любых покупках — даже там, где её предоставление совсем не обязательно. Например, при приобретении билетов на какое-либо мероприятие.

27 мая, 11:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство РФ планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Такая норма предусматривается в поправках к действующему законодательству, которые обсуждаются на заседании кабмина по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина.

"По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг", — сказал председатель правительства.

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Он отметил, что планирует ввести штраф за необоснованный сбор личной информации. Мишустин подчеркнул, что на сегодняшний день часто людей "принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно". В качестве примера он привёл многие массовые мероприятия, где таких требований при приобретении билетов нет.

Ранее россиянам назвали способы уберечь от мошенников свои счета и персональные данные. Обращать внимание стоит не только на информацию, которую пишешь о себе в Интернете, но и на поведение приложений в гаджетах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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