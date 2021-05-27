Фигуристка Евгения Медведева, равно как и её подруга по команде Алина Загитова, точно не поедет на Олимпийские игры в Пекин. Об этом Sport24 заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

"Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", — отметил Горшков.