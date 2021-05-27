Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вслед за Загитовой: Медведева также не поедет на Олимпиаду в Пекин

Ранее стало известно, что серебряная призёрка прошлых игр не вошла в состав сборной на сезон.

27 мая, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Фигуристка Евгения Медведева, равно как и её подруга по команде Алина Загитова, точно не поедет на Олимпийские игры в Пекин. Об этом Sport24 заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

"Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", — отметил Горшков.

Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что Загитова и Медведева на прошлых играх в Пхёнчхане стали первой и второй в соревновании женщин-одиночниц. Ранее стало известно, что они не попали в состав нашей команды на олимпийский сезон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством

сегодня в 11:31

Загитова не выступит на Олимпиаде в Пекине

сегодня в 08:33

Золотые геймеры: Google и Apple разделят более 100 млрд долларов

сегодня в 11:02

"Тема поднята, обсуждается": В Совфеде оценили готовность Минтруда изучить предложения по четырёхдневной рабочей неделе

сегодня в 11:32

17-летний подросток с Украины поджёг свою беременную девушку, и та чудом выжила с ожогами 70% тела

сегодня в 11:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1