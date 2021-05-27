Вслед за Загитовой: Медведева также не поедет на Олимпиаду в Пекин
Ранее стало известно, что серебряная призёрка прошлых игр не вошла в состав сборной на сезон.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Фигуристка Евгения Медведева, равно как и её подруга по команде Алина Загитова, точно не поедет на Олимпийские игры в Пекин. Об этом Sport24 заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
"Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит", — отметил Горшков.
Напомним, что Загитова и Медведева на прошлых играх в Пхёнчхане стали первой и второй в соревновании женщин-одиночниц. Ранее стало известно, что они не попали в состав нашей команды на олимпийский сезон.
Комментариев: 0