СМИ: Аллегри договорился с "Ювентусом" и станет главным тренером команды
В прошедшем сезоне "старая синьора" осталась без медалей национального чемпионата и с большим трудом пробилась в Лигу чемпионов.
Фото © AP / TASS
Футбольный клуб "Ювентус" уволит нынешнего главного тренера Андреа Пирло, а его место займёт Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо.
"Массимилиано Аллегри возвращается в "Ювентус". Договорённость была достигнута сегодня утром — он подпишет контракт через несколько часов", — пишет Романо.
По его данным, "Ювентус" сейчас готовит официальное объявление, которое будет опубликовано в течение ближайших 24 часов.
Добавим, что под руководством Пирло "Ювентус" не смог в очередной раз стать чемпионом Италии, заняв лишь четвёртое место, а также с большим трудом квалифицировался в Лигу чемпионов. При этом Аллегри уже работал со "старой синьорой", став пятикратным чемпионом страны.
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