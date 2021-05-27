СМИ: Аллегри договорился с "Ювентусом" и станет главным тренером команды

Футбольный клуб "Ювентус" уволит нынешнего главного тренера Андреа Пирло, а его место займёт Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо.

"Массимилиано Аллегри возвращается в "Ювентус". Договорённость была достигнута сегодня утром — он подпишет контракт через несколько часов", — пишет Романо.

По его данным, "Ювентус" сейчас готовит официальное объявление, которое будет опубликовано в течение ближайших 24 часов.