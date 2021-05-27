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СМИ: Аллегри договорился с "Ювентусом" и станет главным тренером команды

В прошедшем сезоне "старая синьора" осталась без медалей национального чемпионата и с большим трудом пробилась в Лигу чемпионов.

27 мая, 10:19
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Футбольный клуб "Ювентус" уволит нынешнего главного тренера Андреа Пирло, а его место займёт Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает главный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо.

"Массимилиано Аллегри возвращается в "Ювентус". Договорённость была достигнута сегодня утром — он подпишет контракт через несколько часов", — пишет Романо.

По его данным, "Ювентус" сейчас готовит официальное объявление, которое будет опубликовано в течение ближайших 24 часов.

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Добавим, что под руководством Пирло "Ювентус" не смог в очередной раз стать чемпионом Италии, заняв лишь четвёртое место, а также с большим трудом квалифицировался в Лигу чемпионов. При этом Аллегри уже работал со "старой синьорой", став пятикратным чемпионом страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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