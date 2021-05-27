Руководство "сливочных" с уважением приняло решение французского специалиста и поблагодарило его за годы работы в клубе, профессионализм и олицетворение "Реала".

Отметим, что Зидан уже покидал пост наставника "Реала" в 2018 году, однако через некоторое время он принял решение вернуться и вновь возглавить команду. При нём "королевский" клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, что не удавалось никому ранее. В ушедшем сезоне "сливочные" впервые не взяли ни одного трофея за последние 11 лет.