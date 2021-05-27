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Теперь официально: Зидан покинул мадридский "Реал"

За время работы в "королевском" клубе он три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов.

27 мая, 10:16

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост, говорится в официальном заявлении клуба.

Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Руководство "сливочных" с уважением приняло решение французского специалиста и поблагодарило его за годы работы в клубе, профессионализм и олицетворение "Реала".

СМИ: Зидан собрался уходить из "Реала"

СМИ: Зидан собрался уходить из "Реала"

Отметим, что Зидан уже покидал пост наставника "Реала" в 2018 году, однако через некоторое время он принял решение вернуться и вновь возглавить команду. При нём "королевский" клуб три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, что не удавалось никому ранее. В ушедшем сезоне "сливочные" впервые не взяли ни одного трофея за последние 11 лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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