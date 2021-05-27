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В Башкирии 14-летняя школьница обвинила тренера и чемпиона мира по кикбоксингу в изнасиловании

Сейчас в отношении Овечкина возбуждено уголовное дело, но сам мужчина скрывается и на контакт со следователями не идёт.

27 мая, 10:47

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

На днях в полицию города Ишимбая Республики Башкортостан обратились встревоженные родители 14-летней девочки, которые заявили об изнасиловании. Школьница посещала секцию кикбоксинга, и в один из дней 33-летний тренер Антон Овечкин попросил её перед занятием помочь ему с документами.

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

По словам родителей, мужчина завел их дочь в кабинет, запер дверь, выключил свет и изнасиловал её. Испуганная девочка вернулась домой и всё рассказала маме и папе, которые тут же отправились в правоохранительные органы, пишет телеграм-канал "112".

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

Полицейские завели уголовное дело в отношении Антона Овечкина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Задержать мужчину не удалось, потому что он скрылся от следствия и на контакт не идёт.

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

Фото © "ВКонтакте" / КИКБОКСИНГ, г. Ишимбай

О мужчине известно, что он популярный кикбоксер со множеством медалей, а также занял первое место на чемпионате мира по кикбоксингу. Сейчас Овечкин работает в детской юношеской спортивной школе, где тренирует молодёжь. У мужчины есть жена и ребёнок.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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