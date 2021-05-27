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Кремль оценил слова Бастрыкина о причинах трагедии в казанской гимназии

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответственных за гибель учеников и педагогов при стрельбе в учебном заведении только предстоит выявить.

27 мая, 11:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Настоящие причины трагедии в казанской гимназии № 175, а также ответственных за произошедшее может определить лишь суд. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы СК Александра Бастрыкина.

"Это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведётся", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Бастрыкин заявил, что трагедия в казанской гимназии произошла из-за отсутствия в учебном заведении охраны. По его словам, за неё не хотели платить родители учеников.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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