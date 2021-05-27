Кремль оценил слова Бастрыкина о причинах трагедии в казанской гимназии

Настоящие причины трагедии в казанской гимназии № 175, а также ответственных за произошедшее может определить лишь суд. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы СК Александра Бастрыкина.

"Это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое, насколько я сейчас понимаю, ведётся", — сказал представитель Кремля.