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В Италии умерла звезда балета Карла Фраччи

Самочувствие знаменитости ухудшилось из-за онкозаболевания, с которым она боролась в последнее время.

27 мая, 11:01
<p>Карла Фраччи. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Карла Фраччи. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Милане ушла из жизни выдающаяся балерина, актриса театра и кино Карла Фраччи. Ей было 84 года. Печальную новость сообщила итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, самочувствие знаменитости ухудшилось из-за онкозаболевания, с которым Фраччи боролась в последнее время.

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На протяжении своей карьеры Карла Фраччи исполняла ведущие партии в балетах "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Сильфида", "Жизель", "Золушка", "Франческа да Римини", "Дон Жуан" и другие. Партнёрами Карлы в разные годы были такие величайшие танцовщики, как Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Александр Годунов.

Балерина продолжала танцевать и преподавать вплоть до конца своих дней. Свой последний мастер-класс Фраччи пришлось провести онлайн в разгар пандемии в конце января текущего года.

Ранее на 82-м году жизни скончалась актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова. В Гильдии актёров назвали уход артистки искренним горем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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