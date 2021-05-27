В Италии умерла звезда балета Карла Фраччи
Самочувствие знаменитости ухудшилось из-за онкозаболевания, с которым она боролась в последнее время.
Карла Фраччи. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В Милане ушла из жизни выдающаяся балерина, актриса театра и кино Карла Фраччи. Ей было 84 года. Печальную новость сообщила итальянская газета La Repubblica.
По данным издания, самочувствие знаменитости ухудшилось из-за онкозаболевания, с которым Фраччи боролась в последнее время.
На протяжении своей карьеры Карла Фраччи исполняла ведущие партии в балетах "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Сильфида", "Жизель", "Золушка", "Франческа да Римини", "Дон Жуан" и другие. Партнёрами Карлы в разные годы были такие величайшие танцовщики, как Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Александр Годунов.
Балерина продолжала танцевать и преподавать вплоть до конца своих дней. Свой последний мастер-класс Фраччи пришлось провести онлайн в разгар пандемии в конце января текущего года.
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