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Губернатор Чибис: Для многих шок, что Мурманск всего в двух часах лёта от Москвы

Гость шоу "Дайте сказать" рассказал, как развивается туризм в самом большом городе мира за полярным кругом.

27 мая, 11:01

Губернатор Чибис: Для многих шок, что Мурманск всего в двух часах лёта от Москвы.

Видео © LIFE

У русского севера мощная харизма, но туристы туда поедут только тогда, когда в этих регионах станет модно жить, а не просто их посещать. Такую формулу успеха вывел для себя губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать". По его словам, сделать Мурманск и окрестности туристическим хитом — очень сложная задача.

"Нужно, чтобы люди понимали, что Мурманск — это не только посмотреть на северное сияние или поесть морских ежей. Нужно, чтобы люди этим гордились. А это целый набор решений от минимума, связанного с наведением порядка во дворах и подъездах, до всяких эксклюзивных вещей и фишек, стиля города, стильных фасадов, дизайн-кода, специальных общественных пространств, видовых точек, с которых видно парящий залив зимой или солнце ночью, когда оно светит. Вот эти вещи — их надо безусловно использовать", — рассуждает глава региона.

Чибис отметил, что, судя по социологическим опросам, многие москвичи до сих пор думают, что Север и Арктика — это где-то очень далеко, лететь надо очень долго.

"Для многих шок, что Мурманск — это два часа лёта от Москвы, что Мурманск — это тот же самый часовой пояс. При этом Мурманск — это город за полярным кругом, это Крайний Север. И что ты, приезжая в Мурманск или отправляясь в Териберку, рыбачить на полуостров Средний, ты просто оказываешься на краю света", — добавил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Чибисом смотрите по ссылке. В этом интервью он рассказал, как привлекают известных людей для рекламы в соцсетях, какие гранты выдают молодым учёным и что будет представлять из себя город за полярным кругом через десять лет.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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