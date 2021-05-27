Губернатор Чибис: Для многих шок, что Мурманск всего в двух часах лёта от Москвы
Гость шоу "Дайте сказать" рассказал, как развивается туризм в самом большом городе мира за полярным кругом.
Губернатор Чибис: Для многих шок, что Мурманск всего в двух часах лёта от Москвы.
Видео © LIFE
У русского севера мощная харизма, но туристы туда поедут только тогда, когда в этих регионах станет модно жить, а не просто их посещать. Такую формулу успеха вывел для себя губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать". По его словам, сделать Мурманск и окрестности туристическим хитом — очень сложная задача.
"Нужно, чтобы люди понимали, что Мурманск — это не только посмотреть на северное сияние или поесть морских ежей. Нужно, чтобы люди этим гордились. А это целый набор решений от минимума, связанного с наведением порядка во дворах и подъездах, до всяких эксклюзивных вещей и фишек, стиля города, стильных фасадов, дизайн-кода, специальных общественных пространств, видовых точек, с которых видно парящий залив зимой или солнце ночью, когда оно светит. Вот эти вещи — их надо безусловно использовать", — рассуждает глава региона.
Чибис отметил, что, судя по социологическим опросам, многие москвичи до сих пор думают, что Север и Арктика — это где-то очень далеко, лететь надо очень долго.
"Для многих шок, что Мурманск — это два часа лёта от Москвы, что Мурманск — это тот же самый часовой пояс. При этом Мурманск — это город за полярным кругом, это Крайний Север. И что ты, приезжая в Мурманск или отправляясь в Териберку, рыбачить на полуостров Средний, ты просто оказываешься на краю света", — добавил он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Чибисом смотрите по ссылке. В этом интервью он рассказал, как привлекают известных людей для рекламы в соцсетях, какие гранты выдают молодым учёным и что будет представлять из себя город за полярным кругом через десять лет.
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