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В Петербурге прокуратура начала проверку после ДТП с "взлетевшим" на фонарный столб автобусом

В частности, ведомство изучит, были ли нарушения при проведении медицинского освидетельствования водителя. В аварии пострадало шесть человек.

27 мая, 10:41
<p>Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/mass-media/news?item=62196975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Санкт-Петербурга</a></p>

Фото © Прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту столкновения автобуса с фонарным столбом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя", — отметили в ведомстве.

При наличии определённых оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению, число пострадавших в результате аварии возросло до шести человек.

"Данные по ДТП на Ленинском от городской станции скорой помощи: всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу № 26. Двое пострадавших "тяжёлые", остальные — средней тяжести", — отметили в комитете.

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Напомним, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. В результате ДТП пострадали пешеход, кондуктор, несколько пассажиров и водитель.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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