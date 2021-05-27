В Петербурге прокуратура начала проверку после ДТП с "взлетевшим" на фонарный столб автобусом

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту столкновения автобуса с фонарным столбом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя", — отметили в ведомстве.

При наличии определённых оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению, число пострадавших в результате аварии возросло до шести человек.

"Данные по ДТП на Ленинском от городской станции скорой помощи: всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу № 26. Двое пострадавших "тяжёлые", остальные — средней тяжести", — отметили в комитете.