В Кремле назвали "фигурой речи" слова Лукашенко об "извинениях" Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "фигурой речи" слова белорусского лидера Александра Лукашенко об "извинениях" российского коллеги Владимира Путина.

"Я бы сказал, что это просто политдипломатическая корректность", — заявил журналистам Песков, комментируя "извинения" Путина за обсуждение ситуации в Белоруссии с президентом США Джо Байденом.

При этом пресс-секретарь отметил, что обсуждение третьих стран и их глав "не принято в международной практике". Он назвал слова об "извинениях" Путина перед Лукашенко "фигурой речи" и призвал "не воспринимать их как непосредственные извинения".

"Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась. Как вы знаете, это касается двусторонних контактов президента один на один, поэтому мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", — заключил Песков.