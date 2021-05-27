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В Кремле назвали "фигурой речи" слова Лукашенко об "извинениях" Путина

Белорусский лидер накануне заявил, что президент РФ якобы извинился перед ним за обсуждение республики с главой США Джо Байденом.

27 мая, 10:33
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "фигурой речи" слова белорусского лидера Александра Лукашенко об "извинениях" российского коллеги Владимира Путина.

"Я бы сказал, что это просто политдипломатическая корректность", — заявил журналистам Песков, комментируя "извинения" Путина за обсуждение ситуации в Белоруссии с президентом США Джо Байденом.

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При этом пресс-секретарь отметил, что обсуждение третьих стран и их глав "не принято в международной практике". Он назвал слова об "извинениях" Путина перед Лукашенко "фигурой речи" и призвал "не воспринимать их как непосредственные извинения".

"Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась. Как вы знаете, это касается двусторонних контактов президента один на один, поэтому мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", — заключил Песков.

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Ранее мы сообщали, что Лукашенко предложил Путину и Байдену приехать в Минск для обсуждения ситуации в Белоруссии. Лидер республики отметил, что российский и американский президенты уже обменивались мнениями по этому вопросу и Байдену "пришлось оправдываться".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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