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В России может появиться новый праздник — День отказа от социальных сетей

По словам автора инициативы, его можно было бы отмечать ежегодно 3 июня. Сутки обойтись без написания комментариев и проверки лайков под постами вполне возможно, уверен общественник.

27 мая, 10:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Общественной палате предложили ввести в России новый праздник, а именно День отказа от социальных сетей. Как пишет РИА "Новости", в ближайшее время член ОП Евгений Нифантьев планирует вынести инициативу на общественные обсуждения.

"Современный̆ ритм жизни не позволяет нам не проверять почту и не заглядывать в мессенджеры. А вот сутки не просматривать лайки и не оставлять комментарии под постами вполне возможно", — прокомментировал свою идею общественник.

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Нифантьев отметил, что отмечать День отказа от соцсетей можно было бы 3 июня. По его словам, этот праздник не решит проблему, но позволит обратить внимание на то, как Интернет "вытесняет" реальную жизнь. Особенно это касается детей и подростков, многие из которых сутками напролёт сидят в соцсетях, подчеркнул общественник.

Ранее Лайф рассказывал, что в России появился новый профессиональный праздник, который ежегодно будет отмечаться 19 мая. Дата выбрана не просто так: именно в этот день в 1581 году с позволения Ивана Грозного на Руси была открыта первая аптека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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