В России может появиться новый праздник — День отказа от социальных сетей

В Общественной палате предложили ввести в России новый праздник, а именно День отказа от социальных сетей. Как пишет РИА "Новости", в ближайшее время член ОП Евгений Нифантьев планирует вынести инициативу на общественные обсуждения.

"Современный̆ ритм жизни не позволяет нам не проверять почту и не заглядывать в мессенджеры. А вот сутки не просматривать лайки и не оставлять комментарии под постами вполне возможно", — прокомментировал свою идею общественник.

Нифантьев отметил, что отмечать День отказа от соцсетей можно было бы 3 июня. По его словам, этот праздник не решит проблему, но позволит обратить внимание на то, как Интернет "вытесняет" реальную жизнь. Особенно это касается детей и подростков, многие из которых сутками напролёт сидят в соцсетях, подчеркнул общественник.