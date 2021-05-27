В Эстонии анонсировали разрыв прямого авиасообщения с Белоруссией

Правительство Эстонии планирует с 28 мая прервать прямое авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Министерство экономики и департамент транспорта готовы в срочном порядке претворить эти санкции в жизнь, чтобы уже завтра прямое сообщение с Беларусью было прервано", — цитирует министра портал ERR .

Аас подчеркнул, что таким образом страна хочет "резко отреагировать на захват самолёта" Ryanair в Белоруссии. Однако важно, чтобы не было возможности обойти введённые санкции или объявить их недействительными, отметил он. Как сообщила премьер-министр Кая Каллас, Правительство Эстонии намерено принять решение о запрете полётов авиакомпании "Белавиа" в Таллин. Соответствующее официальное распоряжение будет опубликовано в течение дня 27 мая.