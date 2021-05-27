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В Эстонии анонсировали разрыв прямого авиасообщения с Белоруссией

Таким образом страна хочет "отреагировать на захват самолёта" авиакомпании Ryanair в Минске, и важно, чтобы не было возможности обойти введённые ограничительные меры, подчеркнули в Таллине.

27 мая, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Эстонии планирует с 28 мая прервать прямое авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

"Министерство экономики и департамент транспорта готовы в срочном порядке претворить эти санкции в жизнь, чтобы уже завтра прямое сообщение с Беларусью было прервано", — цитирует министра портал ERR.

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Аас подчеркнул, что таким образом страна хочет "резко отреагировать на захват самолёта" Ryanair в Белоруссии. Однако важно, чтобы не было возможности обойти введённые санкции или объявить их недействительными, отметил он. Как сообщила премьер-министр Кая Каллас, Правительство Эстонии намерено принять решение о запрете полётов авиакомпании "Белавиа" в Таллин. Соответствующее официальное распоряжение будет опубликовано в течение дня 27 мая.

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Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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