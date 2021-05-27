Андрей Чибис раскрыл, какие темы арктические губернаторы обсуждают в закрытых "чатиках" и в бане

Андрей Чибис раскрыл, о чём арктические губернаторы беседуют в закрытых "чатиках" и в бане. Видео © LIFE

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ставший гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать", раскрыл, как его коллеги делятся друг с другом лучшими практиками регионального управления. В частности, по его словам, главы регионов иногда советуются по вопросам, как вести соцсети и как поддерживать диалог с населением.

"У нас есть чатики с арктическими губернаторами, которые мы сделали, так как Арктика — наша объединяющая сила. Ещё с мужиками мы ходим в баню периодически, там есть свой чатик. И мы обмениваемся опытом, поздравляем с успехами. И, конечно, всё равно эти практики вирусятся и мы друг с другом опытом делимся", — рассказал он.

Чибис отметил, что для любого чиновника самое главное — это не терять чувства реальности, чувствовать людей и не просто по-человечески к ним относиться, а искренне желать понять ситуацию и помочь в решении проблемы.

Напомним, что в арктическую зону Российской Федерации входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области.